PSG ve oyuncu dünden razı! Galatasaray, Icardi transferinde tek bir pürüze takıldı

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin transfer için 10 milyon euroluk bütçe hazırladı. PSG, Galatasaray'da devam etmek isteyen futbolcunun isteğini yerine getirmeye hazır. Ancak transferdeki tek pürüzün Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın olduğu iddia edildi.

Aslan, önümüzdeki sezon da yola Mauro Icardi ile devam etmek istiyor. Sezon başında PSG'den kiralanan futbolcu, kısa sürede taraftarın sevgisilisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un, "Icardi'yi istiyoruz" açıklamasıyla sinyal verilmişti. Icardi transferinde hazırlanan bütçenin detayları da ortaya çıktı.

"10 MİLYON EURO"

Yorumcu Metin Karabaş, Vole'deki programda Icardi transferiyle ilgili " Galatasaray, Icardi için yıllara bölünmüş şekilde 10 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ama asıl sorun şu; Galatasaray, Icardi'yi de PSG'yi de ikna edebilir. Ama Wanda Nara'yı ikna edebilir mi? Asıl soru işareti bu" şeklinde bir bilgi paylaştı.

"TÜM KARİYERİNİ PLANLIYOR"

Icardi'nin tüm kariyerini Wanda'nın planladığını ifade eden Karabaş, "Bütün sportif kariyerini planlıyor. Birkaç kulüpten teklif geldiğini biliyorum, onları iletiyor. Bunlarla da görüşme halinde. Galatasaray'ın Wanda Nara'yı da ikna etmesi gerekebilir" dedi.