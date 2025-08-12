PSG, Ukraynalı Savunmacı Ilya Zabarnyi'yi Transfer Etti

Paris Saint-Germain, 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Ilya Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, PSG'nin ilk Ukraynalı futbolcusu olmaya hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain ( Psg ), 22 yaşındaki Ukraynalı savunmacı Ilya Zabarnyi'yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda şampiyon olarak sezonu 3 kupayla tamamladı. Fransız ekibi, yeni sezon kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Psg, Bournemouth'un 22 yaşındaki savunmacısı Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız temsilcisi, Ukraynalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, 6 numaralı formayı giyeceği ve PSG'nin ilk Ukraynalı oyuncusu olacağı ifade edildi.

Geçen sezon Bournemouth ile 36'sı Premier Lig, 3'ü de FA Cup olmak üzere 39 maçta forma giyen genç savunmacı, 1 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
