PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ın rakibi oldu

Paris Saint-Germain, Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. İlk maçı 5-4 kazanan PSG, Arsenal ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.

PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
