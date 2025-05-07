PSG, Şampiyonlar Ligi Finaline Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransa ekibi Psg, evinde Premier Lig ekibi Arsenal'i konuk etti. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetti. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz üstlendi.

Maçın ilk 25 dakikasında iki takımda pozisyonlara girse de gol sesi çıkmadı. PSG 27'nci dakikada öne geçti. PSG'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Arsenal savunması topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası çizgisi üzerinde olan Fabian Ruiz'in topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0. İspanyol oyuncu Fabian Ruiz attığı bu golle kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. İlk yarının kalan dakikalarında maç temposu düşmese de iki takımda gol bulamadı ve ilk yarı PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 66'ncı dakikada ev sahibi ekip PSG, penaltı kazandı. Hakimi'nin şutunda top Arsenal savunmasının eline çarptı. VAR'ın tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen hakem Felix Zwayer, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 69'uncu dakikada topun başına geçen Vitinha'nın penaltısında kaleci Raya, gole izin vermedi. 72'nci dakikada PSG farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla gelen Kvaratskhelia'nın içeri çevirdiği topta Dembele tek dokunuşla Hakimi'nin önüne bıraktı. Kontrol etmeden şutunu çeken Hakimi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Arsenal, Saka ile farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Trossard, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Saka, önce kaleciyi çalımladı, ardından topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı Arsenal'i evinde 2-1 mağlup eden PSG, toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı ve İtalyan ekibi İnter'in UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde rakibi oldu.

Fransız ekibi 2019/20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırmıştı ancak finalde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak.