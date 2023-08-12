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PSG Lorient ile berabere kaldı

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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lorient ile 0-0 berabere kaldı. PSG, girdiği pozisyonlardan yararlanamayarak maçı beraberlikle tamamladı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lorient ile 0-0 berabere kaldı.

Ligue 1'in ilk haftasında son şampiyon PSG, Parc des Princes'te Lorient'ı ağırladı.

Oyunu baştan sona kontrolü altında götüren PSG, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Günün diğer maçında ise Olimpik Marsilya, konuk ettiği Reims'ı 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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