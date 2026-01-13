Haberler

PSG, Fransa Kupası'na son 32 turunda veda etti

Güncelleme:
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası son 32 turunda Paris FC'ye 1-0 yenilerek elendi. Paris FC, 74. dakikada Jonathan Ikone'nin attığı golle PSG'yi mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Paris Saint-Germain ( Psg ), Fransa Kupası son 32 turunda Paris FC'ye 1-0 yenilerek elendi.

Paris FC, kupada son iki yılın şampiyonu PSG'yi 74. dakikada Jonathan Ikone'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

PSG, 12 yıl sonra ilk kez son 16 turunu göremeden turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
