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PSG, Ajax'ın yıldızı Mika Godts'u transfer etti

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Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Ajax'tan 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna kattı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Ajax'tan 21 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Mika Godts'un transferini duyurmaktan mutluluk duyar. Belçikalı oyuncu, kulüple 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Mika Godts, geçen sezon Ajax formasıyla Hollanda 1. Futbol Ligi'nde görev aldığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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