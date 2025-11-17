Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Paris Saint-Germain, yeni sezon planlamasında hücum hattını güçlendirmek için gözünü Atletico Madrid'in golcüsü Julian Alvarez'e çevirdi. Fransız basınından Sacha Tavolieri'ye göre Luis Enrique, 25 yaşındaki Arjantinli yıldızı ideal isim olarak görüyor. Psg'nin haftalardır Alvarez transferinin şartlarını araştırdığı ve girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

ARJANTİNLİ YILDIZ FRANSA'YA SICAK

Barcelona ve Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği Alvarez'in İngiltere'ye dönmek istemediği aktarıldı. Arjantinli golcünün, Psg'de Luis Enrique ile çalışma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

ATLETICO MADRID FİYATI AÇIKLADI: 120 MİLYON EURO

Madrid ekibi, Alvarez için kapıyı tam 120 milyon eurodan açtı. Psg'nin bu yüksek bedeli karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor.

GELECEĞİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Alvarez, "Atletico Madrid'e geldiğim dönemde PSG benimle ilgilenmişti. Menajerimle görüştüler ama transfer gerçekleşmedi. PSG mi, Barcelona mı? Şu an bilmiyorum. Şimdilik Atletico'ya odaklandım, sezon sonunda bakacağız" demişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Julian Alvarez, 9 gol – 4 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. PSG devreye girdi, Alvarez sıcak bakıyor… Ancak 120 milyon euroluk dev bedel bu transferi oldukça zorlaştırıyor.