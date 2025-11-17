Haberler

Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Paris Saint-Germain, Julian Alvarez transferi için devreye girdi. Atletico Madrid, yıldız golcüye 120 milyon euro değer biçti.

  • Paris Saint-Germain, Julian Alvarez'i transfer etmek için Atletico Madrid'e 120 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.
  • Julian Alvarez, Atletico Madrid formasıyla bu sezon 15 maçta 9 gol ve 4 asist yaptı.
  • Julian Alvarez, PSG'ye transfer olma fikrine sıcak baktığını ifade etti.

Paris Saint-Germain, yeni sezon planlamasında hücum hattını güçlendirmek için gözünü Atletico Madrid'in golcüsü Julian Alvarez'e çevirdi. Fransız basınından Sacha Tavolieri'ye göre Luis Enrique, 25 yaşındaki Arjantinli yıldızı ideal isim olarak görüyor. Psg'nin haftalardır Alvarez transferinin şartlarını araştırdığı ve girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

ARJANTİNLİ YILDIZ FRANSA'YA SICAK

Barcelona ve Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği Alvarez'in İngiltere'ye dönmek istemediği aktarıldı. Arjantinli golcünün, Psg'de Luis Enrique ile çalışma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

PSG, Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Julian Alvarez için harekete geçti

ATLETICO MADRID FİYATI AÇIKLADI: 120 MİLYON EURO

Madrid ekibi, Alvarez için kapıyı tam 120 milyon eurodan açtı. Psg'nin bu yüksek bedeli karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor.

GELECEĞİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Alvarez, "Atletico Madrid'e geldiğim dönemde PSG benimle ilgilenmişti. Menajerimle görüştüler ama transfer gerçekleşmedi. PSG mi, Barcelona mı? Şu an bilmiyorum. Şimdilik Atletico'ya odaklandım, sezon sonunda bakacağız" demişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Julian Alvarez, 9 gol – 4 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. PSG devreye girdi, Alvarez sıcak bakıyor… Ancak 120 milyon euroluk dev bedel bu transferi oldukça zorlaştırıyor.


