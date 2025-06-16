PSG, Atletico Madrid'i 4-0 Mağlup Etti

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. PSG'nin gollerini Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu ve Kang-In Lee kaydetti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında PSG ve Atletico Madrid, Rose Bowl Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 19. dakikada Fabian Ruiz ile PSG 1-0 öne geçerken, 45+1. dakikada Vitinha'nın golüyle Fransız ekibi soyunma odasına 2-0 üstün girdi. 78. dakikada Atletico Madrid'de Clement Lenglet ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 82. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada Kang-In Lee'nin penaltıdan fileleri havalandırmasıyla Paris Saint-Germain sahadan 4-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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