Proment, İlhan Fakılı'nın A Milli Takım'ın kilit isimlerinden biri olacağını söyledi

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı'nın siyah-beyazlılara gelmeden önce Fransız ekibi Clermont'taki son teknik direktörü Gregory Proment, genç futbolcunun kısa sürede A Milli Futbol Takımı'nın kilit isimlerinden biri haline geleceğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı'nın siyah-beyazlı takıma gelmeden önce Fransız ekibi Clermont'taki son teknik direktörü Gregory Proment, A Milli Futbol Takımı'na davet edilen genç yıldızın gelişim sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Milli takımda olmayı sonuna kadar hak ediyor"

İlhan Fakılı'nın A Milli Takım kadrosuna çağrılmasını değerlendirerek sözlerine başlayan Gregory Proment, genç oyuncunun bu seviyeyi hak ettiğini vurgula. Proment, "Milli takıma çağrıldığını bilmiyordum, bu harika bir haber. Bunu sonuna kadar hak ediyor ve kısa sürede milli takımın kilit isimlerinden biri olacaktır. Benimle ilk maça çıktığında yeteneklerini hemen fark etmiştim. Çok genç olmasına rağmen harika bir tekniğe ve çalım becerisine sahipti. Zaten hızlıca başarılı olması için gereken tüm sportif ve insani özelliklere sahip bir oyuncu" cümlelerine yer verdi.

"Özel olarak kale önü bitiricilik antrenmanları üzerinde durduk"

Fransız teknik adam, İlhan'ın Clermont dönemindeki gelişim sürecine de değindi. Genç oyuncunun bitiriciliğini geliştirmesi için özel idmanlar yaptıklarını aktaran Gregory Proment, "İlk zamanlarda kale önü bitiriciliğinde ve saha içi karar verme, tercih anlarında bazı eksikleri vardı. Özel olarak kale önü bitiricilik antrenmanları üzerinde durduk. Zamanla karar mekanizması ve tercihlerindeki kalite gözle görülür şekilde arttı. Beşiktaş'taki skorer başlangıcı bu yüzden beni hiç şaşırtmıyor" şeklinde konuştu.

"En verimli olduğu yer sol kanat"

47 yaşındaki teknik adam, İlhan Fakılı'nın saha içindeki 'en doğru pozisyonu' hakkında gelen bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"İlhan zeki bir oyuncu, farklı sistemlere rahatlıkla adapte olabiliyor. Ancak en yüksek verimi 4-3-3, 4-2-3-1 veya 4-4-2 kurgusunun sol kanadında, çizgiye yakın oynadığında alırsınız. Vincenzo Italiano'nun sistemine de zaten çoktan uyum sağladı, taktik zekası sayesinde hiç sorun yaşamaz."

"Beşiktaş hücum hattı çok etkili"

Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu hücum hattını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "İlhan da en az arkadaşları kadar üretken bir oyuncu. Beşiktaş hücum hattı çok etkili bir yapıya sahip. Birlikte oynadıkça birbirlerini besleyecekler ve hepsi birbirinin sayesinde goller bulmaya devam edecek" diye konuştu.

"Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü onu takibe alacaktır"

İlhan Fakılı'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Proment, yakın zamanda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin başarılı oyuncuyu takibe alabileceğini söyledi. Gregory Proment, "İlhan'ın hala çok büyük bir gelişim potansiyeli var. Beşiktaş elbette çok büyük ve üst düzey bir kulüp ancak bu performansıyla Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü onu çok yakın zamanda takibe alacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı