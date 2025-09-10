Prolift Giresun Sanayispor'dan Taraftarlara Destek Çağrısı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Prolift Giresun Sanayispor'un basın sözcüsü Özgür Yücesan, taraftarlardan takımı desteklemelerini istedi.

Yücesan, 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transferlerin büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Takıma 6 yabancı futbolcu dahil ettiklerini dile getiren Özgür Yücesan, transfer ettikleri yerli oyuncuların da tecrübeli olduğunu ifade etti.

Yücesan, ilk maçlarını kendi sahalarında 21 Eylül Pazar günü Bornova Hitab Spor ile oynayacaklarını belirterek, "Bu sezon tüm Giresun'u maç heyecanımıza ve Süper Lig'de kalıcı olma misyonumuzda ortak olmaya davet ediyoruz." dedi.

Maçlarını Çotanak Spor Kompleksi'nde yapmayı planladıklarına işaret eden Özgür Yücesan, Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Giresunspor ile fikstürün çakışması durumunda ise karşılaşmaları 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynayabileceklerini kaydetti.