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Profesyonel futbol kulüpleri yeni sezon kampı için Düzce’yi tercih ediyor

Profesyonel futbol kulüpleri yeni sezon kampı için Düzce’yi tercih ediyor
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Düzce, doğal güzellikleri, serin iklimi ve modern tesisleriyle profesyonel futbol kulüplerinin kamp merkezi olmayı sürdürürken, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Bursaspor’un da aralarında bulunduğu birçok takıma ev sahipliği yapıyor.

Düzce, doğal güzellikleri, serin iklimi ve modern tesisleriyle profesyonel futbol kulüplerinin kamp merkezi olmayı sürdürürken, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Bursaspor'un da aralarında bulunduğu birçok takıma ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzellikleri, serin iklimi ve modern kamp tesisleriyle öne çıkan Düzce, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren profesyonel futbol kulüplerinin gözde kamp merkezleri arasında yer almayı sürdürüyor. Özellikle Topuk Yaylası başta olmak üzere sunduğu modern imkanlarla birçok ekibe ev sahipliği yapan kent; Fenerbahçe'nin ardından Kocaelispor, Çorum FK, Gençlerbirliği, Bursaspor, Bodrum FK ve Esenler Erokspor'un sezon öncesi kamp çalışmalarına sahne oluyor. Türk takımlarının yoğun ilgi gösterdiği tesislere, ağustos ve eylül aylarında 5 yabancı ülke takımının da gelmesi planlanıyor.

Yusuf Erdoğan: "Ülkemize böyle bir vizyon kattıkları için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum"

Tesislere daha önce de kamp için geldiğini belirten Esenler Erokspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan, "Yıllardır zaten burada kamp yapıyorum. Çok güzel bir kamp ortamı var. Konaklaması, sahaları, tesisin iç dizaynı her şey çok planlı şekilde yapılmış. Böyle kamp alanlarının Türkiye'nin daha çok ihtiyacı var. Ülkemize böyle bir vizyon kattıkları için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Bizim için de verimli bir hazırlık dönemi. İnşallah çalıştıklarımızın mükafatını alacağız" şeklinde konuştu.

Mustafa Gürsel: " Hem sahaları hem oteli çok güzel"

Bölgenin coğrafi yapısı, hava koşulları ve iklimiyle kamp için en uygun yerlerden biri olduğunu vurgulayan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Düzce Topuk Yaylası bence bölgenin en üst seviyedeki kamp merkezi. Hem sahaları hem oteli çok güzel. Çok değerli bir kamp merkezi. Ortamı ve sahalarını çok beğeniyorum. Burası için Avrupa ayarında bir kamp merkezi denilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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