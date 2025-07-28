Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, Dünya Oyunları'na Davet Edilen Tek Türk Hakem

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, ağustos ayında Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek Dünya Oyunları'nda görev almak üzere Dünya Karate Federasyonu tarafından davet edilerek organizasyona katılan tek Türk hakem oldu.

En prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Oyunları, dünyanın farklı ülkelerinden seçilen en yetkin hakemlerin katılımıyla gerçekleşirken, Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz bu görevle hem Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni hem de Türk karatesini uluslararası arenada temsil edecek.

Daha önce birçok ulusal ve uluslararası organizasyonda hakemlik yapan ve Dünya Hakem Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz'ün Dünya Oyunları'nda görev alacak olması, Türk sporunun ve akademisinin uluslararası alandaki yükselen değerini ortaya koyarken genç hakemler ve spor bilimciler için de ilham verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. - MANİSA