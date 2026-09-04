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Eskişehir'de Stadyumda Yeni Sezon Öncesi Kapsamlı Bakım ve Yenileme

Eskişehir'de Stadyumda Yeni Sezon Öncesi Kapsamlı Bakım ve Yenileme
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Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Saha bakımının yanı sıra, seyirci alanlarında zarar gören koltukların tadilatı yapılıyor ve renk solmasına karşı demo çalışmaları yürütülüyor. Amaç, sporculara ve taraftarlara daha güvenli, düzenli ve modern bir stadyum sunmak.

Eskişehir'de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında saha bakım ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sahanın mevcut eksiklikleri giderilirken, müsabakalar sırasında seyirci alanlarında zarar gören koltukların tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zaman içerisinde rengi solan koltuklarla ilgili ise demo, ön hazırlık ve deneme çalışmaları yapılarak uygulanacak yöntem üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Yeni sezonda sporculara ve sporseverlere daha güvenli, düzenli ve modern bir stadyum ortamı sunmak amacıyla bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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