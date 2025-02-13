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Prof. Dr. Ali Öçgüder: Kayakta en çok diz ve omuz eklemlerinde yaralanmalar oluyor

Prof. Dr. Ali Öçgüder: Kayakta en çok diz ve omuz eklemlerinde yaralanmalar oluyor
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Öçgüder, kayak ve halı saha gibi aktivitelerde yaşanan spor yaralanmalarına dikkat çekerek, tedavi yöntemlerini ve iyileşme süreçlerini anlattı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder, kış sporları ve spor yaralanmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kayakta en sık diz ve omuz yaralanmalarının yaşandığını belirten Öçgüder, özellikle omuz çıkıklarında anında müdahale gerektiğini söyledi. Ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih ettiklerini ifade eden uzman isim, artroskopik cerrahinin spor yaralanmalarında en güncel ve hızlı iyileşme sağlayan yöntem olduğunun altını çizdi.

"KAYAK YARALANMALARI, SPOR YARALANMALARI İÇERİSİNDE EN YÜKSEK ENERJİLİ YARALANMALARDAN BİR TANESİDİR"

Prof. Dr. Ali Öçgüder, kış sporlarında yaşanan yaralanmaların diğer sporlara göre daha şiddetli olduğunu belirterek, "Kayak yaralanmaları, spor yaralanmaları içerisinde en yüksek enerjili yaralanmalardan bir tanesidir" dedi.

Prof. Dr. Ali Öçgüder'den Spor Yaralanmalarına Dikkat Çağrısı

"KAYAKTA EN ÇOK DİZ VE OMUZ EKLEMLERİNDE YARALANMALAR OLUYOR"

Kayakta en sık diz ve omuz eklemlerinde yaralanmaların yaşandığını vurgulayan Öçgüder, bu durumun düşme anında vücudun kendini koruma refleksiyle alakalı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ali Öçgüder'den Spor Yaralanmalarına Dikkat Çağrısı

"OMUZ ÇIKIKLARINA ANINDA MÜDAHALE ETMEK GEREKİYOR"

Omuz çıkıklarında zaman kaybetmeden müdahale edilmesi gerektiğini ifade eden uzman doktor, "Omuz çıkıklarına anında müdahale etmek gerekiyor" diyerek erken müdahalenin iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.

"AMELİYATSIZ YÖNTEMLERİ MUTLAKA KULLANIYORUZ, HER YARALANMA AMELİYAT GEREKTİRMEZ"

Her spor yaralanmasının ameliyat gerektirmediğini belirten Öçgüder, "Ameliyatsız yöntemleri mutlaka kullanıyoruz, her yaralanma ameliyat gerektirmez" diyerek, özellikle bağ yaralanmalarında cerrahi müdahalenin kaçınılmaz olabileceğini aktardı.

"BAĞ YARALANMASI, MENİSKÜS YIRTIĞI VEYA OMUZ ÇIKIĞI VARSA TEDAVİLERİ CERRAHİ OLARAK YAPILMALI"

Bazı yaralanmaların ameliyatsız tedaviyle iyileşmesinin mümkün olmadığını belirten Öçgüder, "Bağ yaralanması, menisküs yırtığı veya omuz çıkığı varsa tedavileri cerrahi olarak yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Öçgüder'den Spor Yaralanmalarına Dikkat Çağrısı

"HALI SAHA EN SIK YARALANMA GÖRÜLEN AKTİVİTELERDEN BİRİDİR"

Spor yaralanmalarında halı saha maçlarının başı çektiğini ifade eden uzman isim, "Halı saha en sık yaralanma görülen aktivitelerden biridir" diyerek bilinçsizce yapılan sporlarda riskin arttığını vurguladı.

"ARTROSKOPİK AMELİYATTA KAMERALI BİR SİSTEMLE EKLEMLERE GİREBİLİYORUZ"

Gelişen cerrahi yöntemlere değinen Prof. Dr. Öçgüder, "Artroskopik ameliyatta kameralı bir sistemle eklemlere girebiliyoruz" diyerek bu yöntemin cerrahi müdahalede doktorlara büyük kolaylık sağladığını söyledi.

"ARTROSKOPİK TEDAVİ SPOR YARALANMALARINDA EN GÜNCEL VE HIZLI İYİLEŞMEYİ SAĞLAYAN YÖNTEMDİR"

Spor yaralanmalarında artroskopik tedavinin avantajlarına değinen Prof. Dr. Ali Öçgüder, "Artroskopik tedavi spor yaralanmalarında en güncel ve hızlı iyileşmeyi sağlayan yöntemdir" ifadeleriyle bu yöntemin güvenilirliğini vurguladı.

Haberler.com / Melis Yaşar - Spor
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