Pro-Am'de Noyan 1 takımı zirvede

TURKISH Airlines Open öncesi düzenlenen ikinci Pro-Am'de Paul Waring ve Tom McKibbin'in oynadığı Noyan 1 takımı şampiyon oldu. DP Dünya Turu Asya Serisi'ndeki Turkish Airlines Open, Perşembe sabahı (30 Nisan) start alacak. 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvada dört Türk oyuncu da sahaya çıkacak.

DP Dünya Turu takvimindeki Turkish Airlines Open öncesi düzenlenen ikinci Pro-Am turnuvası golfün yıldızları ile amatör Türk oyuncuları buluşturdu. Organizasyonda biri profesyonel, üç amatör oyuncudan oluşan 24 takım mücadele etti. 2018 Britanya Açık şampiyonu ve Avrupa Ryder Cup ikinci kaptanı Francesco Molinari, 2024 Abu Dabi Açık şampiyonu Paul Waring, son şampiyon Martin Couvra ve Ryder Cup Avrupa takımı oyuncularından Rafa Cabrera Bello da Pro-Am'e katılarak Türk oyuncularla deneyimlerini paylaştı. Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk, Turkish Airlines Pazarlama Başkanı Ömer Faruk Sönmez, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akçakayalıoğlu, Anıl Tetik, Mehmet Evyap ve Yasin Akkanat ile TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, THY Pazarlama Başkanı Ömer Faruk Sönmez, KKTC Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili, Ataşehir Golf Kulübü Başkanı Murat Karaduman, Cullinan Golf Kulübü Başkanı Mehmet Aygün, Regnum Bodrum Golf Kulübü Başkanı Serdar Dağıstan da organizasyonda mücadele etti.

ŞAMPİYONLUK YİNE NOYAN TAKIMININ

Turkish Airlines Open'ın ikinci Pro-Am gününde yine bir Noyan takımı birinci oldu. DP Dünya Turu yıldızları Paul Waring ve Tom McKibbin ile birlikte oynayan, Onur Tekcan, Ercan Çek ve Ali Kuş'tan oluşan Noyan 1 takımı toplamda -32 ile birinci oldu. Eugenio Chacarra ve Romain Langasque'nun yer aldığı Murat Erdoğan, Mehmet Saraçoğlu ve Serdar Dağıstan'dan kurulu Regnum Bodrum takımı da toplamda -30 ile turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Turnuvada üçüncülüğü ise THY 6 takımı elde etti. Jorge Campillo ve Dylan Naidoo ile oynayan, turnuvayı -28 ile bitiren ekipte Yavuz Küçük, Birand Kaya ve Louis Jean oynadı.

Pro-Am'in ikinci gününde erkekler Nearest to the Pin kupasını Serdar Dağıstan aldı. Erkeklerde Timothy Sudman, kadınlarda ise milli oyuncu Deniz Sapmaz longest drive ödüllerinin sahibi oldu.

BÜYÜK HEYECAN BAŞLIYOR

DP Dünya Turu'nun Asya Serisi etabı kapsamındaki Turkish Airlines Open; Regnum, National Golf Kulübü'nde Perşembe sabahı 07.15'teki çıkışlarla başlayacak. 156 oyuncunun sahaya çıkacağı organizasyonda biri amatör dört Türk oyuncu da mücadele edecek. Geçen yıl cut yaparak Türk golf tarihinde bir ilki başaran Leon Açıkalın ile Mutlu Güner ve Taner Yamaç wild card ile turnuvaya katılacak. Golf Milli Takımı'nın deneyimli ismi İbrahim Tarık Aslan da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turnuvada amatör olarak ter dökecek.

D-SMART'TAN YAYINLANACAK

Bu yılki turnuvaya Turkish Airlines isim sponsorluğunu yaparken T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, GoTurkiye.com ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Regnum Hotels, DP World, Lumberjack, RMK Yachts, Noyan Golf Travel, TAV Fraport, Süral Su, Johnson Matrix, Golf International ve Anadolu Hastanesi sponsorluk desteği veriyor. Sporseverler www.biletix.com sitesinden günlük ya da kombine bilet alarak turnuvayı izleyebiliyor.

3 Mayıs Pazar günü sona erecek turnuva D-Smart platformundan naklen yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı