Prizren'de Şambrel ve Rafting Yarışı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, kamyon ve traktör şambrelleri ile rafting heyecanı yaşandı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Bunarfest festivali kapsamında, Akdere nehrinde düzenlenen etkinlikte 30'a yakın sporcu, şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.