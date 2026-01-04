Haberler

'Prensipte anlaştık' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, transfer gündemine dair konuştu. Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu ile prensip anlaşmaya varıldığını açıklayan Atan, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması.'' yorumunu yaptı.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ara transfer döneminde yapacakları transferler hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ARİF BOŞLUK'UN TRANSFERİ AÇIKLANACAK"

Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk ile anlaştıklarını açıklayan Çağdaş Atan,"Arif Boşluk açıklanacak inşallah. Benden duymuş olun onu da. Sosyal medya ekibimiz çalışmalarını yürütüyor." dedi.

"BERKAN KUTLU İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yla da prensipte anlaştıklarını açıklayan Atan, "Oyuncu sağlık kontrolünden geçecek. Beklentimiz en kısa zamanda kampa ve takıma katılması.'' ifadelerini kullandı.

4 FUTBOLCUYA VEDA ETTİ

Deniz Türüç ile Sander Svendsen'in transferlerini açıkladıklarını hatırlatan Çağdaş Atan, iki takviye daha yapmak istediklerini belirterek, dört oyuncusuna da veda etti. Deneyimli hoca, "Bu kamp döneminde Josip Calusic, Pedrinho, Marius Stefanescu ve Mücahit İbrahimoğlu aramızda olmayacaklar" yorumunda bulundu.

