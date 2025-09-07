Haberler

Prensip anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği çözüldü. Fenerbahçe yönetimi, Alman asıllı İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'da karar kıldı. İki taraf prensip anlaşmaya vardı. Tedesco'nun pazartesi günü gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de günlerdir heyecanla beklenen teknik direktör sorunu resmen çözüldü.

TEDESCO ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılışından sonra hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerle görüşen Sarı-lacivertlerde son karar Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan yana oldu.

GÖREV ALMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME İLETTİ

39 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonucunda Sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti.

PRENSİP ANLAŞMAYA VARILDI

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'de Tedesco'yla yapılan görüşmelerde başarı ve şampiyonluk sözü alınırken, prensipte anlaşma da sağlandı. Tedesco'nun pazartesi günü gün içerinde resmen açıklanması bekleniyor.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
