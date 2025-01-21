Premier Lig'in ilk Özbek oyuncusu Manchester City'de
Premier Lig devi Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç stoper, 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu oldu. Khusanov, önceki sezon Lens'te 16 resmi maçta forma giymişti.
İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattı. 20 yaşındaki stoper, yeni takımıyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
PREMİER LİG'DE BİR İLKE İMZA ATACAK
Manchester City, Abdukodir Khusanov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Genç stoper, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak.
Genç futbolcu, Premier Lig'de forma giyecek ilk Özbek oyuncu olacak. Khusanov, Lens'te bu sezon 16 resmi maçta forma giymişti.