Premier Lig'in devleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün peşinde

Portekiz'de Benfica formasıyla harikalar yaratan milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğku ve Orkun Kökçü'ye Premier Lig devleri talip oldu.

MANU VE TOTTENHAM, İKİSİNİ BİRDEN TALİP

CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta, Manchester United ve Tottenham Hotspur gözlemcileri Kerem ve Orkun'u yakından takip etti. Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.

BENFICA 70 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.

KEREM, TÜM MAÇLARDA SKOR KATKISI VERDİ

Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinin formasını 6 maçta giydi. Kerem, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performansıyla tüm müsabakalarda skor katkısı vermeyi başardı. Milli yıldızın takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ORKUN'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekiz ekibinde ikinci sezonunu geçiren Orkun Kökçü ise bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıktı. Orkun, bu karşılaşmalarda attığı 4 gole karşılık 3 de asist yaptı.Milli futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.