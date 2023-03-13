Premier Lig'i kafasına koyan Acun Ilıcalı, Hulk'a imza attırmak için harekete geçiyor

Acun Ilıcalı sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'e, dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u getirmek için harekete geçti. Kariyerinin sonuna gelen 36 yaşındaki futbolcunun, İngiltere'de oynamaya ve Premier Lig'e çıkma mücadelesi vermeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezonda Premier Lig'e yükselecek kaliteli ayakların olduğu bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Bu bağlamda Ilıcalı'nın sürpriz bir ismi İngiliz ekibine getirebileceği belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİNDE HULK VAR

Akşam'ın Brezilya basınından aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 36 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Hulk'u transfer etmek istiyor. Kariyerinin sonlarına gelen deneyimli futbolcunun İngiltere'de oynamaya ve Premier Lig'e çıkma mücadelesi vermeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Hulk

ATLETICO MINEIRO AYRILIĞA ONAY VERECEK

Gelecek sezon 37 yaşında olacak futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen kulübü Atletico Mineiro da bu transfere olumlu yaklaşıyor. Brezilya ekibi, Hulk'un makul bir bonservis bedeli ya da bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına izin verebilir.