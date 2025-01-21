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Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

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Galatasaray'ın sezonun etkili isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig ekibinden büyük bir teklif geldi. West Ham United, Galatasaray'a 30 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak bu teklif, hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray tarafından reddedildi. Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da sezonun etkili isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı. Sarı-kırmızılılar, kapısını çalan Premier Lig ekibinin teklifine hiç vakit kaybetmeden cevap verdi.

30 MİLYON EURO'YU REDDETTİLER

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 30 milyon euroluk teklifte bulundu.

BU SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti. 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi. 24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMustafa pür:

Buna 5€ bili cok saklabanin önde gideni benim 7 yasindaki oglum bundan iyi oynuyor eski hakem ve futbolcu olarak söylüyorum

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

45 milyon Euro dan aşağıya vermek enayilik. çünkü aldıkları an değerini 60 milyon Euro olarak satıyorlar başka takımlara.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Barış i, o kadar para etmez, satılmalı. Yoksa Nelson gibi elde kalır. Son maçta kaçırdığı pozisyonlar saç baş yoldurdu. Çok pozisyon harcıyor.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıBay Che:

hemen sat hemennn

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıbilal bey:

West Ham' ın Premier Lig' de ki mevcut konumunu şu an daha iyi anlamlandırabiliyorum.. Müstehak :) Sezai ustanın sat gitsin sat sat sat repliği aklıma geldi

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

West ham in bundan haberi var mı?

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

30 milyonu icardi için teklif etsinler o da satılır. Biraz ölçülü sallayın.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

YALANDOLANHIRSIZSARAY IN YALAN HABERİ YİNE.....

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Haber Yorumlarıözgür:

şu an satmak belki olası bir avrupa kupasını satmaktır yarı yolda takım bozulmaz

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