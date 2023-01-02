Premier Lig devlerini bir bir avlıyorlar! Liverpool da bozguna uğradı

İngiltere Premier Lig'de dev takımlara kök söktüren Brentford'ın son kurbanı Liverpool oldu. 2 golü VAR'a takılan Brentford, dev rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Liverpool, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışından neredeyse koptu. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Thomas Frank'ın hocalığını yaptığı Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

CHAMBERLAIN YETMEDİ

Brentford'un galibiyet golleri 19'da Konate (Kendi kalesine), 42. dakikada Wiska ve 84'te Bryan Mbeumo'dan geldi. Liverpool'un tek sayısını ise 50'de Chamberlain kaydetti. 28 puanda kalan Liverpool, 42 puanlı lider Arsenal'ın 14 puan gerisine düştü.

SADECE ARSENAL KAZANDI

Brentford bu sezon Manchester United, Manchester City ve Liverpool'u mağlup etti. Chelsea ve Tottenham'la da berabere kaldılar. Brentford'u büyüklerden yalnızca Arsenal mağlup edebildi.