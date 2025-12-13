Haberler

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Güncelleme:
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, ekonomik zorluklar nedeniyle tüm kadrosunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Yönetimin, finansal dengeyi sağlamak için bu radikal kararı aldığı belirtiliyor. Hatta acil nakit ihtiyacı sebebiyle yüksek bonservis bedelleri beklenen futbolcuların bile düşük fiyatlarla satışa çıkarılabileceği iddia ediliyor. Bu durum, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

  • Wolverhampton kulübü tüm oyuncularını satış listesine koydu.
  • Kulübün acil nakit ihtiyacı nedeniyle futbolcular piyasa değerinin altında satılabilir.
  • Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor Wolverhampton'daki oyuncuları takip ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da sportif başarısızlıkla birlikte ciddi ekonomik sorunlar baş gösterdi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, kulüp artan borç yükü ve bozulan nakit akışı nedeniyle radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

TÜM KADRO SATIŞ LİSTESİNDE

Wolverhampton yönetiminin finansal dengeyi sağlayabilmek adına kadrodaki tüm oyuncuları satış listesine koyduğu öne sürüldü. Takımda yıldız isimler, genç yetenekler ve kaptanlar dahil olmak üzere hiçbir futbolcunun dokunulmaz olmadığı, gelen tüm tekliflerin değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor.

ACİL NAKİT İHTİYACI, DÜŞÜK BONSERVİS İDDİASI

Kulübün acil nakit ihtiyacı nedeniyle normal şartlarda yüksek bonservis bedelleriyle satılması beklenen futbolcuların bile piyasa değerinin oldukça altında rakamlarla elden çıkarılabileceği konuşuluyor. Bu durum, Avrupa'daki birçok kulübün olduğu gibi Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

SÜPER LİG DEVLERİ TAKİPTE

Beşiktaş'ın Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki savunmacı Emmanuel Agbadou ile ilgilendiği bilinirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da menajerler aracılığıyla önerilen isimleri yakından takip ettiği öğrenildi. Kulüplerin, ihtiyaç duydukları bölgelere yönelik fırsat transferleri için Wolverhampton'daki gelişmeleri izlediği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

