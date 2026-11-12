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Premier Lig'de son sıradaki Crystal Palace, Pierre Sage ile yollarını ayırdı

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Premier Lig'de son sırada bulunan Crystal Palace, 5 ay önce göreve gelen Fransız teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı. Sage yönetiminde 16 maçta 5 galibiyet alan Londra ekibinde boşalan göreve Thomas Frank'ın getirilmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fransız teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı.

Ligde son sırada bulunan Londra ekibi, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından 5 ay önce göreve gelen ve takımın başında 16 maça çıkan 47 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.

Kulübün açıklamasında, "Kulüp, Pierre'e ve ekibine Güney Londra'daki süreçte gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." denildi.

Sage'den boşalan göreve Premier Lig'de daha önce Brentford ve Tottenham'ı çalıştıran Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'ın getirilmesi bekleniyor.

Crystal Palace, Sage yönetiminde tüm kulvarlardaki 16 maçta 5 galibiyet aldı.

Kaynak: AA
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