Süleyman Soylu'yu küplere bindiren iddia

Soylu'yu küplere bindiren iddia
Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

Trump, Putin'den sonra Kiev'i aradı! Zelenskiy'nin de mesajı net
Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek

32 il için kar yağışı uyarı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek

Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'de lider Liverpool, Everton deplasmanında 90+8. dakikada yediği golle iki puan bıraktı. Karşılaşmada her iki takımdan da birer futbolcu ve Liverpool teknik direktörü kırmızı kart gördü. Bitiş düdüğünün ardından herkes birbirine girdi, saha savaş alanına döndü.

İngiltere Premier Lig'de 15. haftanın erteleme maçında lider Liverpool, deplasmanda Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

SON ANDA 2-2 OLDU

Everton, 11. dakikada Seto ile öne geçerken, Liverpool bu gole 16. dakikada Alexis Mac Allister ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda 73. dakika oynanırken Liverpool, Mohamed Salah ile öne geçti. Everton, 90+8. dakikada James Tarkowski'nin golüyle bir puanı kurtardı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın 90+12. dakikasında Everton'dan Abdoulaye Doucoure, Liverpool'dan da Curtis Jones kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Aynı dakikada Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Everton puanını 27'ye, Liverpool ise 57'ye yükseltti.

MAÇIN ARDINDAN ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Everton ve Liverpool oyuncuları bitiş düdüğüyle beraber birbirine girdi. Onlarca güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen olaylar bir süre sürdü. Kavganın sona ermesinin ardından hakem her iki taraftan Doucoure ve Curtis Jones'a kırmızı kart gösterdi.

Doucoure'nin son düdükle birlikte Liverpool taraftarlarının önünde sevinç yapması sonrası Liverpoollu oyuncuların müdahalesiyle olaylar alevlendi.

STADYUMUN SON DERBİSİ

Everton 1892 yılında inşa edilen Goodison Park'a veda etmeye hazırlanıyor. Dünyanın en eski stadyumlarından birisi olan Goodison Park'ta böylelikle iki takım arasındaki son derbi oynanmış oldu. Everton yaz aylarında 53 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumuna taşınmış olacak.

Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
img

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim

Kılıçdaroğlu'nun avukatından skandal Sedat Peker çıkışı
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor

Herkes son dakikada verdiği kararı tartışıyor
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.