Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra herkesi apar topar soyunma odasına yolladı

Premier Lig'de oynanan Leeds United-Arsenal maçında hakem Chris Kavanagh, henüz mücadelenin başında kendisine VAR sisteminin arızalandığına dair uyarı yapılınca futbolcuları soyunma odasına gönderdi. Karşılaşma sistemdeki arızanın düzeltilmesi sonucu kaldığı yerden devam etti.

Leeds United ile Arsenal, Premier Lig'in 11. haftasında Elland Road'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikalarına VAR arızası damga vurdu.

HERKESİ SOYUNMA ODASINA YOLLADI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bir görevli gelerek hakem Chris Kavanagh'a VAR sisteminin bozulduğunu söyledi. Bunun üzerine Kavanagh, futbolculara eliyle saha dışını işaret etti ve iki takım oyunları soyunma odasına gitti.

MAÇ YENİDEN BAŞLADI

VAR sistemi arızasının giderilmesinin ardından Leeds United ve Arsenal futbolcuları yeniden sahaya çıktı.