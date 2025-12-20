Premier Lig'de 4 gollü çılgın maç
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, 2-0 geride olduğu mücadelede Newcastle United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
- Newcastle United ile Chelsea arasındaki Premier Lig maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
- Newcastle United, Nick Woltemade'nin 4. ve 20. dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçti.
- Chelsea, Reece James'in 49. dakikadaki frikik golü ve Joao Pedro'nun 66. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi. St James Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
CHELSEA 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ
Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle zorlu maçta 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Chelsea, 49. dakikada Reece James'in harika frikik golü ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle beraberliği yakaladı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Newcastle United, puanını 23'e, konuk ekip Chelsea ise 29'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.