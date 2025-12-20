Premier Lig'de 4 gollü çılgın maç

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi. St James Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

CHELSEA 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle zorlu maçta 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Chelsea, 49. dakikada Reece James'in harika frikik golü ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle beraberliği yakaladı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, puanını 23'e, konuk ekip Chelsea ise 29'a yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.