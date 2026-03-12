Potanın Perileri'nden Dünya Kupası Elemeleri'ne muhteşem başlangıç
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Türkiye, Kanada'yı 71-69 mağlup ederek muhteşem bir başlangıç yaptı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Kanada ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
DEVREYE BÜYÜK FARKLA GİRDİK
Karşılaşmaya baskılı başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 21-8 önde tamamladı. İkinci periyotta da oyun üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 15 sayı farkla önde girdi: 39-24.
MİLLİLER İKİNCİ YARIDA HATA YAPMADI
Kanada'nın farkı azaltmasıyla üçüncü periyot 53-47'lik skorla tamamlandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son periyodunda ise rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeden 71-69 galip ayrıldı.
EN SKORER İSİMLER
Ay-yıldızlı ekipte Kennedy Burke 16 sayıyla en skorer isim olurken, Sevgi Uzun ve Olcay Çakır 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.
SIRADAKİ RAKİP ARJANTİN
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.