Potada 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Beko'nun
Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko kazandı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi ve kupa finalisti Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 85-83 galip tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe kupayı 8. kez kazandı

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8. kez zafere ulaştı.

Kupada 19. kez sahneye çıkan sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine taşıdı.

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda TOFAŞ'a 75-72, 1993-1994 sezonunda da Efes Pilsen'e 85-74 üstünlük sağlarken, ardından 12 sezon bu başarıyı tekrarlayamadı.

Sarı-lacivertli ekip, 2006-2007 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Efes Pilsen'i 79-77 yenerek 4. kez adını zirveye yazdırdı ve bu kulvardaki uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ı 64-62, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i 77-69, 2016-2017 sezonunda Banvit'i 75-64 yenerken Beşiktaş GAİN'i de 85-83 mağlup ederek 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 3. finali de kaybetmedi

Geçen sezon ligde play-off finali ve Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takımın üçüncü finalinde de Fenerbahçe Beko salondan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligde oynanan play-off finalinde seriyi 4-1 ile galip tamamlayarak, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde de siyah-beyazlı rakibini 104-81 mağlup etmeyi başardı.

Sadettin Saran 3 günde kupa kazandı

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilerek sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Saran, son düdüğün çalmasıyla büyük sevinç yaşadı. Sadettin Saran, müsabakanın ardından oyuncuları kutladı.

İlk periyotta 2 anons

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte iki takım taraftarları da takımlarına yoğun destekte bulunurken ilk anons 22. saniyede yapıldı.

Salon içinde patlayıcılardan kaynaklı yoğun patlama seslerinin yankılanması üzerine maçın hakemi anons yapılmasını talep etti. Anonsun ardından taraftarlar sadece tezahürat yaparak takımlarına desteğini sürdürdükten sonra bitime 3 dakika 30 saniye kala tribünleri sakinliğe davet eden ikinci anons yapıldı.

Son periyotta maçın bitmesine yaklaşık 6 dakika kala üçüncü anons gerçekleştirildikten sonra maçın hakemleri soyunma odasına gitti. Daha sonrasında emniyet güçleri Beşiktaş taraftarlarının arasına girerek bazılarını tribünden çıkardı.

Bakan Osman Aşkın Bak da izledi

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Bakan Bak'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı eşlik etti.

Fenerbahçeli eski yöneticiler maçta

Fenerbahçe Kulübünde eski başkanı Ali Koç yönetiminde görev yapan Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Burak Çağlan Kızılhan başta olmak üzere birçok eski yönetici karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Eski yöneticiler maçın sona ermesinin ardından kupa sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla kutlarken, başkan Sadettin Saran eski yöneticilerin yanına gelerek taraftarlarına alkışlattı.

Tarık Biberovic devam edemedi

Fenerbahçe Bekolu oyuncu Tarık Biberovic ikinci yarıya devam edemedi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde 5 dakika 38 saniye süre alan sarı-lacivertli oyuncu, yaşadığı mide rahatsızlığı sonrasında oyundan çıkarak doğrudan soyunma odasına gitti.

Beşiktaş 2 kez finalde kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için 3 kere parkeye çıkan Beşiktaş GAİN ikinci kez zafere ulaşamadı.

1986-1987 sezonunda kupayı Karşıyaka'ya kaybeden siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda ise Anadolu Efes'e karşı oynadığı müsabakadan zaferle ayrılarak müzesine ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı koydu.

Beşiktaş 3. kez finale çıktığı organizasyonda sarı-lacivertli rakibine mağlup oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları

Erkeklerde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şimdiye dek kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

SezonŞampiyonFinalist
1984-1985GalatasarayFenerbahçe
1985-1986Efes PilsenGalatasaray
1986-1987KarşıyakaBeşiktaş
1987-1988EczacıbaşıFenerbahçe
1988-1989ÇukorovaEczacıbaşı
1989-1990FenerbahçeGalatasaray
1990-1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1991-1992Efes PilsenPaşabahçe
1992-1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1993-1994FenerbahçeEfes Pilsen
1994-1995ÜlkersporGalatasaray
1995-1996Efes PilsenTürk Telekom
1996-1997Türk TelekomEfes Pilsen
1997-1998Efes PilsenÜlkerspor
1998-1999TOFAŞEfes Pilsen
1999-2000Efes PilsenÜlkerspor
2000-2001ÜlkersporEfes Pilsen
2001-2002ÜlkersporEfes Pilsen
2002-2003ÜlkersporEfes Pilsen
2003-2004ÜlkersporEfes Pilsen
2004-2005ÜlkersporEfes Pilsen
2005-2006Efes PilsenAlpella
2006-2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2007-2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2008-2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2009-2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2011-2012BeşiktaşAnadolu Efes
2012-2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2013-2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2014-2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2015-2016FenerbahçeAnadolu Efes
2016-2017Fenerbahçe DoğuşBanvit
2017-2018Anadolu EfesFenerbahçe
2018-2019Anadolu EfesFenerbahçe
2019-2020Salgın nedeniyle yapılamadı

2020-2021Salgın nedeniyle yapılamadı

2021-2022Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2022-2023Deprem nedeniyle yapılmadı

2023-2024Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2024-2025Fenerbahçe BekoBeşiktaş GAİN

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
