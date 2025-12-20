Porto, Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
Portekiz ekibi Porto, 41 yaşındaki Brezilyalı stoper Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar transfer etti. Silva, Chelsea ile birçok önemli başarı elde etti.
Portekiz ekibi Porto, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin bonservis ödenmeden transfer edildiği belirtildi.
Brezilyalı savunma oyuncusu, Fluminense, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giymişti.
Thiago Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor