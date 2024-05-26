Porto, Sporting'i uzatmalarda yenerek Portekiz Kupası'nı kazandı
Porto, Portekiz Kupası finalinde Sporting'i uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadelenin normal süresi 1-1 berabere tamamlandı. Porto, Mehdi Taremi'nin penaltı golüyle rakibini mağlup ederek kupayı 20. kez müzesine götürdü.
Portekiz Kupası finalinde Sporting'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen Porto, şampiyon oldu.
Mücadelenin normal süresi Sportingli Jeremiah St. Juste ve Portolu Evanilson'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İranlı yıldızı Mehdi Taremi'nin 100. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup eden Porto, kupayı 20. kez müzesine götürdü.