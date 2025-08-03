Porto, Luuk de Jong ile Anlaştı

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Porto, PSV ile sözleşmesi sona eren forvet Luuk de Jong'u kadrosuna kattı. 34 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda 26 numaralı formayı giyecek.

Portekiz ekibi Porto, Hollanda'nın PSV takımıyla sözleşmesi sona eren Luuk de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

34 yaşındaki forvetin transferini stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıklayan Porto, sözleşme süresini hakkında bilgi vermezken oyuncunun 26 numaralı formayı giyeceğini belirtti.

Kariyerinde, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle United, Sevilla, Barcelona ve PSV Eindhoven formaları giyen Hollandalı futbolcu, Sevilla'yla 2019-20 UEFA Avrupa Ligi Kupasını kaldırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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