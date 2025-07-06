Porto, Francesco Farioli İle 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Porto, Francesco Farioli İle 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Porto, 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamladıktan sonra teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan teknik direktör, 36 yaşında ve daha önce Türkiye, Fransa ve Hollanda liglerinde görev yaptı.

Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Porto'nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax'ı çalıştırdı.

Porto, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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