Porto'dan Okan Buruk'a yalanlama! Resmi yazı bile gönderdiler

Portekiz Ligi takımlarından Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar sonrası harekete geçti.

OKAN BURUK ''45 MİLYON'' İSTEDİLER DEMİŞTİ

Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, Porto forması giyen Portekizli kaleci Diogo Costa için kulübünün 45 milyon euro bonservis istediğini ifade etmişti.

PORTO OKAN BURUK'U YALANLADI

A Bola'nın haberine göre; Porto kulübü yetkilileri, Okan Buruk'un söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti. Diogo Costa'nın sözleşmesine 75 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesi konulduğu ve 45 milyon euro istendiği haberlerinin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Porto yönetimi ayrıca söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak Sarı-kırmızılılara mektup gönderdi. Bu mektupta, Okan Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğu ifade edildi.