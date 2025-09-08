Haberler

Porto'dan Okan Buruk'a yalanlama! Resmi yazı bile gönderdiler

Porto'dan Okan Buruk'a yalanlama! Resmi yazı bile gönderdiler
Portekiz kulübü Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un deneyimli kaleci Diogo Costa için "45 milyon euro istediler" sözlerini yalanladı. Porto, Galatasaray'a resmi yazı gönderdi ve kalecinin serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olduğunu dile getirdi.

Portekiz Ligi takımlarından Porto, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar sonrası harekete geçti.

OKAN BURUK ''45 MİLYON'' İSTEDİLER DEMİŞTİ

Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, Porto forması giyen Portekizli kaleci Diogo Costa için kulübünün 45 milyon euro bonservis istediğini ifade etmişti.

PORTO OKAN BURUK'U YALANLADI

A Bola'nın haberine göre; Porto kulübü yetkilileri, Okan Buruk'un söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti. Diogo Costa'nın sözleşmesine 75 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesi konulduğu ve 45 milyon euro istendiği haberlerinin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Porto yönetimi ayrıca söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak Sarı-kırmızılılara mektup gönderdi. Bu mektupta, Okan Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğu ifade edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Okan, her söylediğin YALAN

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

keşke eski bücür Okan olarak kalsaydın büyüdükçe fırıldaklaştın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Hahahhah. Maksat olay olsun. Saha kenarında ZIPLAMAYA, HOPLAMAYA hazırlık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
