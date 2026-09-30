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Porto, 36 yaşındaki İngiliz stoper Chris Smalling ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Porto, 36 yaşındaki İngiliz stoper Chris Smalling'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, tecrübeli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti. Smalling, Manchester United ile 2 Premier Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, Roma ile Konferans Ligi kupası kazanmıştı.

Portekiz ekibi Porto, tecrübeli İngiliz stoper Chris Smalling'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester United ile 2 İngiltere Premier Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Smalling, Roma ile de Konferans Ligi kupasını kaldırmıştı.

Kaynak: AA
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