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Galatasaray, Rafael Leao'yu 38 Milyon Avroya Kadrosuna Kattı

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- Sarı-kırmızılı kulüp, Leao için Milan'a 38 milyon avro ödeyecek

Galatasaray Kulübü, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu 38 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre da Conceiçao Leao'nun transferi konusunda, oyuncunun kulübü Milan ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon avro tutarında sabit transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20'lik bölümü Milan'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için net 10 milyon avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Kaynak: AA
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