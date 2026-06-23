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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci haftasında Portekiz, Ronaldo'nun 2 golüyle Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Mendes, Nematov (k.k.) ve Leao diğer golleri kaydetti.

Stat: Houston

Hakemler: Jalal Jayed, Zakaria Brinsi, Mostafa Akarkad (Fas)

Portekiz : Diogo Costa, Cancelo (Dk. 46 Semedo), Dias, Veiga, Mendes, Neves (Dk. 76 Bernardo Silva), Vitinha (Dk. 83 Leao), Neto (Dk. 46 Conceiçao), Bruno Fernandes, Felix (Dk. 64 Trincao), Ronaldo

Özbekistan : Nematov, Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov (Dk. 90+2 Jiyanov), Khamrobekov (Dk. 46 Mozgovoy), Shukurov (Dk. 90+2 Esanov), Nasrullaev (Dk. 46 Alidjanov), Ganiev, Fayzullayev (Dk. 73 Sergeev), Shomurodov

Goller: Dk. 6 ve 39 Ronaldo, Dk. 17 Mendes, Dk. 60 Nematov (Kendi kalesine), Dk. 87 Leao ( Portekiz )

Sarı kartlar: Dk. 14 Khamrobekov ( Özbekistan ), Dk. 68 Veiga ( Portekiz )

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi.

6. dakikada Portekiz 1-0 öne geçti. Cancelo'nun sağdan ortasında ön direğe yakın bölgede pozisyon alan Ronaldo, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi.

17. dakikada Portekiz'in ikinci golü geldi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mendes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Ganiev'in attığı gol VAR'dan döndü. Fayzullayev'in baskısı sonrası topla ceza sahası dışında buluşan Ganiev'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek gol iptal edildi.

39. dakikada Portekiz skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen atakta Bruno Fernandes'in savunmanın arasından gönderdiği topla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Ronaldo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak içeri girdi.

60. dakikada Portekiz bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes'in gönderdiği topa ön direkte Felix topuğuyla kaleye göndermek istedi. Savunmada Nematov'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0

87. dakikada skor 5-0 oldu. Sağdan bindiren Semedo'nun içeri çevirdiği top savunmanın müdahalesi sonrası boşta kaldı. Soldan ceza sahasına giren Leao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazandı.

Portekiz grupta puanını 4'e çıkartırken, Özbekistan ise henüz puanla tanışamadı. Portekiz gruptaki son maçında Kolombiya, Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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