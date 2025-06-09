Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti

Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
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Uluslar Ligi'nde Portekiz ile İspanya'nın karşılaştığı final maçı sırasında üzücü bir olay yaşandı. Mücadelenin ilk uzatma devresinde tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti.

Portekiz ile İspanya arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi final maçı sırasında bir taraftar yaşamını yitirdi.

TRİBÜNDEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

UEFA'nın açıklamasında, "Allianz Arena'da acil tıbbi bir durum yaşandı ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen taraftar ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu zor zamanda iyi dileklerimiz sevdikleriyle birlikte." ifadeleri kullanıldı.

Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti

Alman basınında yer alan haberlerde ise 34 yaşındaki Rumen bir taraftarın, ilk uzatma devresinde tribünlerin ikinci katından yaklaşık 8 metre yükseklikten basın tribününe düştüğü kaydedildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen taraftarın, son düdükten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
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