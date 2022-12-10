Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi kupayı Messi'ye versinler

2022 Dünya Kupası'nda Fas destan yazdı. Belçika, Kanada ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.

SİNİRLER GERİLDİ

Portekiz'de Fas mağlubiyeti sonrası art arda sert açıklamalar geldi. Futbolcular, Arjantinli hakeme ateş püskürdü. En sert demeç ise Pepe'den geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Pepe karşılaşmanın ardından Messi ve Arjantin'e yüklendi. Tecrübeli yıldız, "Hollanda-Arjantin maçında yaşananlardan sonra bugün maçı Arjantinli bir hakemin yönetmesi ve Messi'nin şikayetleri kabul edilemez. Gördüklerimden sonra Arjantin'e ve Messi'ye şampiyonluğu verebilirler" dedi.