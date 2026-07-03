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2026 FIFA Dünya Kupası: Portekiz: 2 Hırvatistan: 1

2026 FIFA Dünya Kupası: Portekiz: 2 Hırvatistan: 1
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Portekiz bu turda İspanya ile eşleşti. Cristiano Ronaldo, turnuva tarihinde eleme turlarında oynayan en yaşlı futbolcu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz, son 16 turuna yükseldi. Portekiz, bu turda İspanya ile eşleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan, Kanada'da bulunan Toronto Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada 53. dakikada Ivan Perisic'in golüyle Hırvatistan 1-0 öne geçti. Maçın 68. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 90+4. dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, Portekiz'in sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılması sağladı.

Karşılaşmanın son anları çok heyecanlı geçerken, 90+13. dakikada Hırvatistan'ın Gvardiol ile attığı gol, hakem Espen Eskas'ın VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonuçla son 16 turuna çıkan Portekiz, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de Dallas'ta İspanya ile oynayacak.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı futbolcu ünvanını elde etti. Portekizli futbolcu ayrıca kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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