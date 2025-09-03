Portekiz, Estonya'yı 68-65 Mağlup Edip Son 16'ya Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Portekiz, Estonya'yı 68-65 yenerken, bu maçla birlikte ikinci galibiyetini elde etti ve son 16 turuna yükseldi. Estonya ise turnuvaya veda etti.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya)
Estonya : Kullamae 17, Joesaar 11, Konontsuk 20, Tass 2, Raieste, Drell 5, Rosenthal, Treier 10, Hermet, Riismaa
Portekiz : Ventura 4, Brito 3, Williams 11, Queiroz 10, Queta 15, Voytso, Amarante, Gameiro 3, Relvao 2, Lisboa 17, Candido Sa 3
1. Periyot: 14-14
Devre: 32-27
3. Periyot: 45-47
Diskalifiye: 25.26 Queta ( Portekiz )
Beş faulle çıkan: 39.38 Treier ( Estonya )
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında Portekiz, Estonya'yı 68-65 mağlup etti.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Portekiz, son 16 turuna yükseldi. Dördüncü yenilgisini yaşayan Estonya ise turnuvaya veda etti.