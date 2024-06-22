Portekiz'e farklı yenilen Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
EURO 2024'te A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla gözler gruptaki son maç olan Çekya maçına çevrildi. Türkiye'nin turnuvadaki geleceği Çekya maçındaki sonuca bağlı. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...
EURO 2024'e galibiyetle başlayan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olunca gözler gruptaki son maça çevrildi.
İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şöyle;
- 1- Portekiz : 6 puan
- 2- Türkiye: 3 puan
- 3- Çekya: 1 puan
- 4- Gürcistan: 1 puan
TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?
İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tammalamayı garantiledi. Portekiz'e yenilen A Milli Takımımız'da gözler Çekya maçına çevrildi. Turnuvadaki kaderimizi Çekya maçından çıkacak sonuç belirleyecek.
Çekya maçındaki ihtimaller;
- Galibiyet veya beraberlikte grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna çıkacağız.
- Biz Çekya'ya yeniliriz, Portekiz Gürcistan'a yenilmezse grubu üçüncü sırada tamamlayıp en iyi üçüncülük hesaplarına dahil olacağız. Bu hesapta Çekya grubu ikinci sırada tamamlar.
- Biz Çekya'ya yeniliriz, Gürcistan da Portekiz'i mağlup ederse grupta son sırayı alıp turnuvaya veda edeceğiz. Bu hesapta Çekya veya Gürcistan'dan averajı iyi olan taraf grupta ikinci sırayı alır, 3. sırada kalan ülke ise en iyi üçüncü olma hesabına girer.