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Portekiz, Dünya Kupası'na beraberlikle başladı

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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu açılış maçında Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Portekiz'in golü Joao Neves'ten gelirken, DKC'nin golünü Yoane Wissa kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun açılış maçında Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlanması beklenirken, 45+5. dakikada 45+5 Yoane Wissa'nın fileleri havalandırmasıyla takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 72. dakikada Nuno Mendes'in yerine oyuna dahil oldu.

K Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan ile karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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