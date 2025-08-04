Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha

Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
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Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için imza aşamasına gelirken, Portekiz'e iki uçak gönderdi. İkinci sürpriz transferin ise, teknik direktör Jose Mourinho'nun orta saha için talep ettiği Florentino Luis olması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun verdiği rapor doğrultusunda sol kanat transferi için de düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için imza aşamasına geldi.

KEREM TRANSFERİ BİTTİ GİBİ

26 yaşındaki milli futbolcu için Benfica ile pazarlıklar son aşamaya gelirken sarı lacivertliler Portekiz'den bir ismi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha

UÇAKLAR PEŞ PEŞE İNECEK

Fenerbahçe'nin bugün iki transfere imza atması bekleniyor. Portekiz'den İstanbul'a Koç ailesine ait iki uçak gelecek. Orta sahada 6 numara pozisyonuna takviye isteyen Jose Mourinho'nun çağrısına yanıt vermeye hazırlanan yönetim Florentino Luis'i de renklerine bağlamak istiyor. Portekiz'e giden ikinci uçakta Benfica'nın 25 yaşındaki Portekizli ön liberosunun olması muhtemel görünüyor.

Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSadi:

Bu FB den bir cacık olmaz

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Haber Yorumlarıİlteriş_31:

Aynı uçakla gelemiyorlar mi:)

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Haber YorumlarıSadi:

Gelemiyorlar

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Fenerbahce tribünlerine karşı yaptığı çirkin hareketleri unutulacak mı. Siyaset mı bu yalana hazır olsun...

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Futbolcu transferi mi Uçak transferi mi? İki futbolcu transfer ediyoruz yerine 2 uçak geliyor nedir?

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