Portekiz'de tribünler ''Ali Koç istifa'' sesleriyle inledi

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmandaki Benfica maçında başta Ali Koç olmak üzere tüm yönetime büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dakikalarda, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ

Tribündeki protestoların yanı sıra Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada da ''Ali Koç istifa'' etiketiyle organizasyon başlatarak Ali Koç'u istifaya davet etti.