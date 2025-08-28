Portekiz'de tribünler ''Ali Koç istifa'' sesleriyle inledi
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica maçında başkan Ali Koç için, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.
ALİ KOÇ'A İSTİFA TEPKİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmandaki Benfica maçında başta Ali Koç olmak üzere tüm yönetime büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dakikalarda, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.
SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ
Tribündeki protestoların yanı sıra Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada da ''Ali Koç istifa'' etiketiyle organizasyon başlatarak Ali Koç'u istifaya davet etti.