Portekiz'de tribünler ''Ali Koç istifa'' sesleriyle inledi
Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica maçında başkan Ali Koç için, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica, 1-0'lık skorla kazandı. Kanarya, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nden elendi.

ALİ KOÇ'A İSTİFA TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmandaki Benfica maçında başta Ali Koç olmak üzere tüm yönetime büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dakikalarda, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ

Tribündeki protestoların yanı sıra Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada da ''Ali Koç istifa'' etiketiyle organizasyon başlatarak Ali Koç'u istifaya davet etti.

Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

lan kardesım gıt ıste nıye bu kadar rezıl oluyon,,

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

niye bırakmıyor bu adamı asalak gibi yapıştı Fenerbahçe’ye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

haklılar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
