Portekiz'de şampiyon D-Smart'ta belli olacak
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Portekiz Ligi'nde şampiyon yarın akşam belli olacak. Benfica son haftaya takipçisi olan ezeli rakibi Porto'nun iki puan önünde girdi. D-Smart ekranlarından futbolseverlerle buluşan Portekiz Ligi'nde yarın saat 20.00'de Benfica - Santa Clara karşılaşması Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
Portekiz Ligi'nde şampiyon yarın akşam belli olacak. Roger Schmidt yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Benfica, son haftaya takipçisi Porto'nun iki puan önünde girdi.
ŞAMPİYONUN BELİRLENECEĞİ MAÇ YARIN 20.00'DE OYNANACAKSezon boyunca D-Smart ekranlarından futbolseverlerle buluşan Portekiz Ligi'nde yarın saatler 20.00'yi gösterdiğinde Benfica - Santa Clara karşılaşması Berke Kosova'nın anlatımı, Semih Sezerli'nin yorumlarıyla Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
PORTO'DA HEDEF GALİBİYETİN ARDINDAN LİDER BENFİCA'DAN GELECEK OLAN MAĞLUBİYET HABERİAynı gün aynı saatte ikinci sırada yer alan Porto ise Portimonense'yi konuk edecek. Sergio Conceiçao'nun öğrencileri şampiyonluk için Portimonense'yi mağlup edip, Benfica'nın mağlup olmasını bekleyecek. Porto - Portimonense karşılaşması ise Spor Smart 2'den canlı yayınlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor