Portekiz, Almanya'yı Yenerek UEFA Uluslar Ligi Finaline Yükseldi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Portekiz, Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Almanya ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.

Konuk ekip, 63. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği yakalarken, 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa yarın karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.