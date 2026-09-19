Polonya ve Almanya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

Polonya ve Almanya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Polonya, Letonya'yı 3-0; Almanya ise ev sahibi Bulgaristan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Böylece Polonya ve Almanya çeyrek finale yükseldi ve çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Almanya, çeyrek finale yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen son 16 turu müsabakalarında Polonya- Letonya ve Almanya- Bulgaristan karşılaşmaları oynandı.
Dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya, Letonya'yı 25-17, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Almanya, ev sahibi Bulgaristan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12) yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Almanya ile Polonya, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.