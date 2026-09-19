Polonya ve Almanya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ve Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen son 16 turu müsabakalarında Polonya- Letonya ve Almanya- Bulgaristan karşılaşmaları oynandı.

Dünya sıralamasının zirvesindeki Polonya, Letonya'yı 25-17, 25-16 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Almanya, ev sahibi Bulgaristan'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12) yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya ile Polonya, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA